На Украине пообещали «отправить Россию в нокаут»

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала ATR заявил, что Украина должна быть готова победить Россию после того, как та ослабнет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, подходящий момент для Киева может наступить в течение 10-15 лет. Он подчеркнул, что до этого Украина должна демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы.

«Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — сказал Кривонос.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране удалось сформировать ядро международной коалиции за «освобождение Крыма». По его словам, саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, станет беспрецедентным событием в контексте противодействия «российской угрозе».