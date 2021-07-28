Украина ужесточит правила въезда для россиян из-за коронавируса

Минздрав Украины заявил об ужесточении правил въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, — для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства Виктора Ляшко, новые правила пересечения границы вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории страны.

«Под особый контроль попадают невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения», — заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт спрогнозировал новую вспышку коронавируса в республике. По его словам, большинство специалистов сходятся во мнении, что новая волна заражений придется на конец августа — начало сентября и продлится до наступления зимы.