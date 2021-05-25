«Белавиа» приостановила полеты на Украину

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков с 26 мая по 25 августа 2021 года из-за запрета украинских властей на выполнение рейсов, сообщил перевозчик на своем официальном сайте.

Полеты также не будут выполняться из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Кроме того, 25 мая отменены ночные рейсы в Киев и в Одессу (время вылета 22:40 и 23:40 соответственно).

Пассажиры, которые приобрели билеты на эти даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или выбрать новую дату вылета, пока документ действует. Для неиспользованных билетов этот период составляет один год с момента покупки, а для частично использованных — год с начала полета.

«Приносим извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас. Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация», — подчеркнула «Белавиа» в своем заявлении.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Позже премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о приостановке полетов в Белоруссию с 00:00 по московскому времени 26 мая.

Сегодня «Белавиа» уже приостановила полеты в Лондон и Париж с 25 мая и до 30 октября 2021 года, поскольку Великобритания и Франция закрыли для компании свои аэропорты.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года — Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.