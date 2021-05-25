«Белавиа» приостановила полеты на Украину

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков с 26 мая по 25 августа 2021 года из-за запрета украинских властей на выполнение рейсов, сообщил перевозчик на своем официальном сайте.
Полеты также не будут выполняться из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Кроме того, 25 мая отменены ночные рейсы в Киев и в Одессу (время вылета 22:40 и 23:40 соответственно).
Пассажиры, которые приобрели билеты на эти даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или выбрать новую дату вылета, пока документ действует. Для неиспользованных билетов этот период составляет один год с момента покупки, а для частично использованных — год с начала полета.
«Приносим извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас. Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация», — подчеркнула «Белавиа» в своем заявлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Позже премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о приостановке полетов в Белоруссию с 00:00 по московскому времени 26 мая.
Сегодня «Белавиа» уже приостановила полеты в Лондон и Париж с 25 мая и до 30 октября 2021 года, поскольку Великобритания и Франция закрыли для компании свои аэропорты.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года — Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.