В ЕС призвали к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией

Крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — призвала к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

Фракция также призвала принять четвертый пакет санкций против Белоруссии.

Ранее в правительстве Франции сообщили, что европейские власти думают прекратить авиаперелеты над Белоруссией, ввести запрет на полеты национального перевозчика «Белавиа» в аэропорты ЕС и приостановить наземное транспортное сообщение со страной. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что лидеры стран ЕС изучат вопрос расширения санкций против Белоруссии на встрече в понедельник вечером, 24 мая.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились.

В Еврокомиссии назвали инцидент с посадкой самолета неприемлемым. Глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал международного расследования.

Минские власти считают его виновным в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.