Европейские страны призвали прекратить авиасообщение с Белоруссией

Одна из фракций Европарламента призвала европейские страны к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает издание, крупнейшая фракция Европарламента сделала соответствующее заявление после инцидента с посадкой в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего вчера, 23 мая, из Афин в Вильнюс.

Ранее в мае в Европарламенте назвали инцидент с самолетом компании Ryanair «актом государственного терроризма» и заявили, что европейским государствам необходимо предпринять «решительные действия» и дать «ясный ответ» в отношении Белоруссии, поскольку Минск «посягает на существующие международные правила».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.