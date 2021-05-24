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В Европарламенте назвали государственным терроризмом захват самолета Ryanair

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Манфред Вебер
Манфред Вебер
Фото: Virginia Mayo / Reuters

Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является «актом государственного терроризма». Такое мнение выразил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

«Диктатор [президент Белоруссии Александр] Лукашенко своим неприемлемым актом государственного терроризма ставит под угрозу гражданские авиаперевозки в Европе», — заявил он.

Вебер считает, что европейским государствам необходимо предпринять «решительные действия» и дать «ясный ответ» в отношении Минска.

По его словам, принудительная посадка в Минске самолета компании Ryanair по требованию белорусских диспетчеров является новым явлением. Ранее подобных инцидентов с гражданскими пассажирскими самолетами, находившимися на пути между двумя государствами ЕС и НАТО, не было. В связи с этим, отметил Вебер, Минск напрямую «посягает на существующие международные правила».

Глава ведущей фракции Европарламента заявил, что Европейский союз в ходе заседания в период с 24 по 25 мая должен сказать Минску, что «таким действиям в Европе нет места».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело из-за инцидента с самолетом Ryanair. В ведомстве считают, что действия Минска можно охарактеризовать как захват воздушного судна, а само расследование ведется «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом».

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