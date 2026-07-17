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15:15, 17 июля 2026Бывший СССР

Советник Зеленского сделал заявление о судьбе Умерова

Литвин: У Умерова будет разговор с Зеленским о его будущем
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Об этом заявил советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина» в Telegram.

На вопрос журналистов, будет ли назначен Умеров новым послом Украины в США, Литвин не дал ответа.

«С Рустемом еще будет отдельный разговор. А насчет послов могу еще раз повторить, что готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе», — уточнил советник Зеленского.

Ранее стало известно, что новым секретарем СНБО Украины станет бывший глава МВД страны Игорь Клименко. Его назначение анонсировал Владимир Зеленский.

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