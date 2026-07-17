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14:23, 17 июля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал увольнение секретаря СНБО Умерова

Зеленский анонсировал назначение новым секретарем СНБО Украины Клименко
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет назначен бывший глава МВД страны Игорь Клименко. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашей страны и людей. Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится», — анонсировал Зеленский.

В случае назначения Клименко секретарем СНБО Украины с данного поста будет уволен Рустем Умеров.

Ранее Зеленский сообщал, что отправленный в отставку Клименко может стать новым министром обороны страны. Однако соответствующие документы не были переданы на рассмотрение в парламент.

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