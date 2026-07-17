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15:08, 17 июля 2026Ценности

Стоматолог показал внешность Филиппа Киркорова с винирами и вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dr.pekli

Стоматолог Глеб Пекли показал внешность российского певца Филиппа Киркорова с винирами и вызвал споры в сети. Видео и комментарии появились на странице доктора в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пекли опубликовал ролик, в котором показал первый этап преображения 59-летнего артиста. В нем он рассказал, что перед установкой виниров предложил Киркорову примерить их макет. По мнению стоматолога, новая улыбка сразу же омолодила звезду эстрады на 10 лет.

Однако пользователи сети разделились во мнениях по поводу новой внешности знаменитости. Некоторые юзеры отметили, что с белоснежными зубами Киркоров стал выглядеть хуже: «Мне одной не нравится после?», «А я так рад был, что хоть у одного артиста реальные зубы вместо унитазов», «Хорошо, что примерка. Выглядит максимально ненатурально», «У него свои хорошие зубы. Единственный, кто не гнался за трендами», «Если честно, мне больше нравится вид до».

Однако были и те комментаторы, которые встали на защиту работы доктора: «Очень красиво! Если временные виниры так изменили внешность, то с постоянными будет просто идеально», «Человек, которому вся страна смотрит в рот, когда он поет, просто обязан иметь идеальные зубы. Это эстетика для артиста в первую очередь», «Новая улыбка освежила его», «Со временем все привыкнут к обновленному Филиппу», «Очень красиво».

В июне пластический хирург Соломон Абрамян оценил ринопластику Киркорова.

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