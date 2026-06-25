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14:30, 25 июня 2026Ценности

Хирург оценил пластику носа Филиппа Киркорова

Хирург Соломон Абрамян заявил о максимальном уменьшении носа певца Филиппа Киркорова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пластический хирург Соломон Абрамян оценил ринопластику российского поп-певца Филиппа Киркорова. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Эксперт отметил, что у 59-летнего исполнителя кожная форма носа. По его словам, хирург звезды сделал максимум из того, что мог. Так, он уменьшил и подтянул нос вверх, насколько возможно. «Надеюсь, он [Киркоров] стал похож на того человека, на которого хотел», — заявил Абрамян.

В то же время врач указал, что сам не стал бы оперировать артиста. «Я в принципе не умею такие носы оперировать. Больше предпочитаю делать натуральные. Но здесь сложно сказать, это заказ Киркорова или это то, что умеет доктор», — объяснил специалист.

В июне Киркоров высказался о новой пластике.

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