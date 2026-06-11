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13:01, 11 июня 2026Ценности

Киркоров высказался о новой пластике

Певец Филипп Киркоров заявил на премии ТЭФИ, что недавно сделал пластику носа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров высказался о новой пластике. Об этом сообщает Super.ru.

Ведущая телевизионной премии ТЭФИ Алла Михеева поинтересовалась у артиста, как часто он делает «каляки-маляки». По его словам, он постоянно этим занимается, но в своем стиле.

«Вот недавно сделал нос. Видишь, какая красота неземная? Нравится? Вот, у тебя хороший вкус, молодец», — заявил поп-исполнитель.

Ранее Киркоров резко ответил на вопрос журналиста Дениса Сорокина о коррекции носа. «Ты действительно считаешь, что это то, что мне нужно сейчас услышать?» — обратился он к репортеру.

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