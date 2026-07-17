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15:10, 17 июля 2026Культура

Пожалевший россиян с доходом 300 тысяч рублей в месяц Лепс извинился

Григорий Лепс извинился за слова о жалости к семьям с доходом 200-300 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс извинился за слова о жалости к российским семьям, которые живут на 200-300 тысяч рублей в месяц. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

Исполнитель выразил сожаление в связи с тем, как прозвучало его заявление. Он подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые обеспечивают семьи с большим трудом.

«Сам вырос в обычной семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена. Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения — это совсем не то, что я хотел сказать», — написал Лепс. Артист добавил, что желает всем здоровья, счастья и благополучия.

Ранее в интервью предпринимателю Эмину Агаларову Лепс пожалел российские семьи, которые живут на 200-300 тысяч рублей в месяц. Он также отметил, что есть и семьи, которые зарабатывают «миллион долларов в день», однако и этого им мало.

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