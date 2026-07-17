Лепс пожалел российские семьи с доходом 200-300 тысяч рублей

Лепс пожалел российские семьи, которые живут на 200-300 тысяч рублей

Российский певец Григорий Лепс дал интервью предпринимателю Эмину Агаларову. Во время беседы он пожалел российские семьи, которые живут на 200-300 тысяч рублей в месяц. Запись беседы опубликована на YouTube-канале Агаларова.

«Есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — сказал исполнитель.

Он также отметил, что есть и семьи, которые зарабатывают «миллион долларов в день», однако и этого им мало.

В том же интервью Лепс признался, что жалеет о расставании с супругой Анной Шаплыковой.