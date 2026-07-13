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16:16, 13 июля 2026Культура

Лепс пожалел о разводе после 20 лет брака

Григорий Лепс назвал расставание с супругой своей самой большой ошибкой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс признался, что жалеет о расставании с супругой Анной Шаплыковой. Об этом он рассказал в интервью певцу Эмину Агаларову, доступном на YouTube.

«Это была моя самая большая ошибка в жизни. Надо было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило», — поделился исполнитель хита «Самый лучший день».

По словам Лепса, к разводу привели обстоятельства и «безобразное поведение», в котором он раскаивается. Певец заявил, что на данный момент считает невозможным возобновление романтических отношений с экс-супругой. В то же время он отметил, что благодаря мудрости Анны им удалось сохранить общение и прекрасные взаимоотношения.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. Супруга музыканта подала на развод в декабре 2021 года.

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