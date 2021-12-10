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Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака

Starhit: Анна Шаплыкова подала на развод с певцом Григорием Лепсом после 20 лет брака

Фото: Globallookpress.com

Российский певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака. Об этом сообщает Starhit.

Супруга музыканта Анна Шаплыкова подала на развод. Отмечается, что пара расстается мирно и встретится в суде 20 декабря для окончательного решения вопроса.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой Лепс был женат на Светлане Дубинской.

Летом Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов во время пандемии и проблемах со здоровьем. «Я много раз сбрасывал. Однажды — со 105 до 68 килограммов за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться. До концерта я не ем. Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой», — сказал артист. Он добавил, что у него нажито много болячек, поэтому он старается сократить употребление алкогольных напитков.

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Евгений Шульгин
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