Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака
Российский певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака. Об этом сообщает Starhit.
Супруга музыканта Анна Шаплыкова подала на развод. Отмечается, что пара расстается мирно и встретится в суде 20 декабря для окончательного решения вопроса.
Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой Лепс был женат на Светлане Дубинской.
Летом Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов во время пандемии и проблемах со здоровьем. «Я много раз сбрасывал. Однажды — со 105 до 68 килограммов за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться. До концерта я не ем. Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой», — сказал артист. Он добавил, что у него нажито много болячек, поэтому он старается сократить употребление алкогольных напитков.