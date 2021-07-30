Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов и проблемах со здоровьем

Российский певец Григорий Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов во время пандемии и проблемах со здоровьем. Интервью с ним было опубликовано в «Аргументах и Фактах».

«Я много раз сбрасывал. Однажды — со 105 до 68 килограммов за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться. До концерта я не ем. Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой», — сказал артист.

Он отметил, что также старается не есть на ночь, потому что полный желудок — это тяжело. Лепс пояснил, что старается употреблять побольше рыбы, не ест свинину, кофе пьет лишь по утрам, а торты хоть и любит, но пытается отказаться от них.

По словам исполнителя, сейчас он пытается сократить потребление алкогольных напитков. «Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами», — отметил музыкант.

Ранее Григорий Лепс выступил против дополнительных мер поддержки для музыкантов, пострадавших из-за пандемии. Он призвал их работать и напомнил, что в бедственном положении находятся не только артисты, но и шахтеры, колхозники и пенсионеры.

