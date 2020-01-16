Лепс высказался о связи Мишустина с его песнями

Певец Григорий Лепс прокомментировал сообщения о том, что кандидат на должность премьер-министра России и глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин якобы выступил автором двух его песен. Слова артиста передает Telegram-канал «Подъем» в четверг, 16 января.

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Исполнитель назвал слухами связь чиновника с его произведениями. «Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — высказался Лепс.

Ранее в четверг принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на «двух хороших знакомых» Мишустина сообщила, что кандидат на пост премьера выступил автором музыки к композициям Лепса «Настоящая женщина» и «Зола». Первая была выпущена на альбоме «Пенсне» в 2011 году, вторая — на пластинке «Апгрейд» в 2016-м.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. В качестве кандидата на пост премьер-министра глава государства предложил Мишустина.

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