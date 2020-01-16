Мишустина назвали автором песен Лепса

Кандидата на должность премьер-министра России Михаила Мишустина назвали автором музыки песен «Зола» и «Настоящая женщина» популярного российского исполнителя Григория Лепса. Об этом его хорошие знакомые рассказали в беседе с принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости».

По данным издания, эта информация подтверждается в реестре Российского авторского общества (РАО). Собеседник газеты, знакомый с работой РАО, подчеркнул, что дата рождения главы ФНС Мишустина совпадает с датой рождения автора музыки для песен артиста.

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Кроме того, в 2012 году глава Сбербанка Герман Греф во время поздравления Мишустина с днем рождения упомянул о музыкальном таланте главы ФНС, подчеркнув, что мало кто знает его, как композитора и автора прекрасной музыки.

Собеседники «Ведомостей» также рассказали, что Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты, которыми потом делится с друзьями.

Мишустин — кандидат на место нового главы правительства. 16 января на встрече с представителями фракции «Единая Россия» он анонсировал изменения в новом правительстве в случае, если его кандидатуру на должность премьера утвердят в Госдуме. На посту главы правительства он планирует в частности заняться снятием барьеров для бизнеса и выстраивать свою работу в тесном сотрудничестве с парламентом.

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