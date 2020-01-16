Мишустин пообещал поддержать бизнес

Кандидат на пост нового премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал, чем намерен заняться с первого дня работы в правительстве. В частности, он пообещал поддержку российскому бизнесу и объявил, что будет заниматься снятием барьеров для предпринимателей. Его слова приводит «Интерфакс».

«Самое важное снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса. Во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом», — сказал он. Решение этой проблемы Мишустин назвал одним из важнейших вопросов.

Также кандидат на пост премьер-министра высказывался о пенсионной системе. «Лучше ничего не трогать, мне кажется», — сказал он на встрече с членами фракции КПРФ в ответ на вопрос о возможности отмены пенсионной реформы 2018 года.

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. По данным источников Forbes, причиной отставки стало то, что Путин был недоволен работой кабмина по реализации нацпроектов. Мишустин — кандидат на место нового главы правительства. Он уже анонсировал изменения в кабмине, но не уточнил, какие именно.

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