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Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве в случае, если его утвердят на должности главы правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает ТАСС, соответствующее заявление Мишустин сделал на встрече с представителями «Единой России».

Ранее сообщалось, что глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу. Кандидат на должность руководителя правительства встретился с представителями фракции «Единая Россия», где его кандидатуру единогласно поддержали. У Мишустина также запланирована встреча с представителями партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

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