Мишустин заявил о кардинальных переменах в правительстве

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин раскрыл подробности кардинальных перемен в правительстве. Об этом он рассказал на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам участника встречи, парламентария Алексея Корниенко, в случае утверждения Мишустина на эту должность в кабмине произойдут кардинальные изменения как по персональному составу, так и по структуре.

Ранее Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве на встрече с представителями «Единой России». Однако детали он не уточнил. У него также запланированы встречи с представителями партий ЛДПР и «Справедливая Россия».

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Кандидат на пост главы правительства раскрыл планы на этом посту. Он пообещал заняться снятием барьеров для бизнеса и выстраивать свою работу в тесном сотрудничестве с парламентом.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

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