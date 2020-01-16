Стали известны планы Мишустина на посту премьера

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова рассказала о планах Михаила Мишустина на должности премьер-министра России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как стало известно со слов Кашеваровой, Мишустин пообещал выстраивать свою работу на посту председателя правительства в тесном сотрудничестве с парламентом.

Как пишет ТАСС, Мишустин заявил, что в случае назначения премьер-министром в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса. «Сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом», — сказал он.

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин ранее встретился с представителями «Единой России». У него также запланированы встречи с представителями партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».

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Общаясь с «Единой Россией» Мишустин сказал, что правительство ждут изменения, но не уточнил, какие именно.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

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