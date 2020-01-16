Россия
 
Последние новости
Мишустин высказался о пенсионной системе
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Российская девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре
Мишустин пообещал поддержать бизнес
Россиянам рассказали о способе избежать заражения гриппом и ОРВИ
Падение свиньи с вертолета в бассейн миллионера попало на видео
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Новости партнеров

Стали известны планы Мишустина на посту премьера

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова рассказала о планах Михаила Мишустина на должности премьер-министра России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как стало известно со слов Кашеваровой, Мишустин пообещал выстраивать свою работу на посту председателя правительства в тесном сотрудничестве с парламентом.

Как пишет ТАСС, Мишустин заявил, что в случае назначения премьер-министром в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса. «Сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом», — сказал он.

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин ранее встретился с представителями «Единой России». У него также запланированы встречи с представителями партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».

Общаясь с «Единой Россией» Мишустин сказал, что правительство ждут изменения, но не уточнил, какие именно.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Представители «Единой России» встретились с Мишустиным
Медведев остался лидером партии «Единая Россия»
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Другие материалы рубрики
Россия00:0313 января

«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»

Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
11:22Сегодня

Российская девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре

11:16Сегодня

Россиянам рассказали о способе избежать заражения гриппом и ОРВИ

11:07Сегодня

В Москве установлен первый в 2020 году температурный рекорд 

Россия00:0111 января
Наталья Галеева у сгоревшего дома

«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»

Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
11:02Сегодня

Российский мэр спас пришедшего убивать себя к мэрии мужчину

11:01Сегодня

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

10:57Сегодня

Мишустин высказался о пенсионной системе

Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
10:43Сегодня

Россияне признались в недовольстве работой и зарплатой

10:34Сегодня

Российская модель назвала причину падения из окна

10:33Сегодня

Четырнадцать россиян пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса

Россия
Российская девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Россиянам рассказали о способе избежать заражения гриппом и ОРВИ
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
В Москве установлен первый в 2020 году температурный рекорд
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Российский мэр спас пришедшего убивать себя к мэрии мужчину
Все материалы
Мир
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Канада подключилась к расследованию катастрофы украинского «Боинга»
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Новый китайский вирус проник в Японию
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Все материалы
Бывший СССР
Раскрыты подробности ультиматума Трампа Зеленскому
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
На Украине запретили русскоязычную рекламу
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
В офисе Зеленского опровергли участие в скандальной встрече с премьером
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина
Все материалы
Экономика
Мишустин пообещал поддержать бизнес
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
В России усомнились в пользе от нацпроектов
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Россию похвалили за пенсионную реформу
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Россия и Белоруссия возобновят переговоры по газу
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности вооруженного нападения на российский суд
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Установлена личность стрелявшего в российском суде
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Суд взыскал с Навального и его сторонников более двух миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт размер ядерного арсенала США
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Обнаружен бессмертный вид живых существ
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Раскрыта загадка гигантской катастрофы в Млечном Пути
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
Все материалы
Спорт
Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Овечкин рассказал о новом контракте в НХЛ и назвал Вашингтон своим домом
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Российский телеканал объяснил оскорбления в адрес Макгрегора
Все материалы
Культура
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Министр культуры Мединский отправлен в отставку
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Гуф матом вызвал на бой «разрушившего его семью» бывшего депутата
Все материалы
Интернет и СМИ
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Девушка случайно раскрыла правду о своей семье через соцсеть и нашла близнеца
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Комик-карлик сознался в изнасиловании ради шутки и пожалел годы спустя
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Малышева назвала «самый хороший» рак
Все материалы
Ценности
Рианна пообещала открыть бизнес в России и обрадовала граждан
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Модель с диагнозом как у Бибера стала чемпионкой и снялась для обложки Playboy
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Опубликованы фото популярной плюс-сайз-модели в обнаженном виде без фотошопа
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»
Все материалы
Путешествия
Пассажир попытался вывезти две сотни живых скорпионов самолетом и попался
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Мощная волна смыла прогуливавшихся по берегу океана туристов
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Использовавшему храм не по назначению туристу пригрозили тюрьмой
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы
Все материалы
Из жизни
Падение свиньи с вертолета в бассейн миллионера попало на видео
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Женщина убила мужа кусачками для ногтей
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Женщина неожиданно разбогатела ко дню рождения
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти
Все материалы
Появилась первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Стала известна цена топового Kia Seltos для России
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Представлен первый кроссовер Genesis, который появится в России
Все материалы
Дом
Назван российский город-лидер по росту цен на жилье
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Во Франции из-за ветряков решили продать замок
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Миллиардер построил на вершине небоскреба «домик на дереве»
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Улицу в Крыму назовут в честь погибшего главы ДНР
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы