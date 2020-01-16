Медведев остался лидером партии «Единая Россия»

Исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Его цитирует ТАСС в четверг, 16 января.
По словам Турчака, новая должность Медведева в Совете безопасности РФ не является ограничением для работы в партии.
Накануне после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин подписал соответствующий указ.
Президент предложил Медведеву занять новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Главой правительства российский лидер предложил назначить руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.