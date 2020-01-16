Стало известно о плане Медведева по реформе российской власти

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года планировал реформу политической системы России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным газеты, планируемая реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти. Отмечается, что в этом случае президент является главой исполнительной власти. Например, такая схема существует на данный момент в США.

Ранее также стало известно о плане президента России Владимира Путина по изменению Конституции. В частности, он предложил отменить приоритет международного права над российским конституционным законодательством там, где оно не соответствует основному закону государства, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, Путин задумал закрепить в Конституции роль Госсовета.

15 января Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр сообщил, что решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. До формирования нового кабинета Медведев, возглавлявший правительство с 2012 года, продолжит исполнять свои обязанности.

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