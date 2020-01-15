Мутко раскрыл детали плана Путина по изменению Конституции

Государственный совет после реализации планов по изменению Конституции войдет в структуру исполнительной власти, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Госсовет, который был создан как совещательный орган, получит новый статус.
В послании Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин объявил, что роль Госсовета должна быть закреплена в Конституции в рамках запланированных изменений основного закона. Вместе с тем он не раскрыл детали судьбы этой структуры.
Председателем Госсовета является президент России, его членами — спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководители фракций нижней палаты парламента, главы регионов, полномочные представители главы государства в федеральных округах. Также в состав Госсовета могут быть включены лица, имеющие большой опыт публичной — государственной и общественной — деятельности, говорится на сайте Кремля. Госсовет рассматривает насущные политические вопросы России, но не обладает властными полномочиями.