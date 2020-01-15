Власти оперативно приступят к работе над поправками в Конституцию

Парламентарии и правительство не будут «откладывать в долгий ящик» работу над поправками в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в среду, 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Он уточнил, что в этой работе будут участвовать «и Госдума, и правительство, и администрация президента».

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В ходе послания Путин заявил, что сегодня нет необходимости менять Конституцию 1993 года, однако назрела необходимость во внесении ряда изменений. Так, по мнению российского лидера, Госдуме следует предоставить больше полномочий. Также он предложил прописать, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума, дать основному закону приоритет над международным законодательством.

Путин подчеркнул, что предложенные изменения в основной закон должны быть вынесены на всеобщее голосование. После в ЦИК допустили, что голосование может пройти в этом году при соблюдении нескольких условий.

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