Путин объявил о голосовании перед принятием поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести голосование при принятии поправок в конституцию страны. Об этом он сказал во время обращения к Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Россия 24».

По словам главы государства, поправки, предложенные в основной закон, не затрагивают его фундаментальных основ, поэтому могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие конституционных законов.

«Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан по всем изменениям в конституцию», — сказал российский лидер, добавив, что результаты будут приняты в соответствии с итогами голосования.

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Путин подчеркнул, что мнение россиян как носителей суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. «Все в конечном счете решают люди», — резюмировал он.

Ранее глава государства объявил, что необходимости в принятии новой конституции нет. При этом президент обратил внимание на целесообразность внесения ряда изменений.

В ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2019-го российский лидер, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, отметил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.

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