Путин назвал возможное изменение в Конституцию

Основополагающие элементы Конституции России менять не нужно, но «можно подумать» над изменениями, совершенствующими системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти. Так президент Владимир Путин оценил идею о внесении изменений в документ, передает «Интерфакс».

По словам российского лидера, какие-то вещи, связанные с переменами в жизни, «можно было бы отрегулировать по-другому».

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства. Согласно документу, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд, но при этом допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

О возможности отдельных изменений в документе в июле заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Перед этим председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести изменения в Конституцию, чтобы нижняя палата парламента могла принимать участие в формировании правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что несмотря на рост доли россиян, желающих внести изменения в Конституцию, в Кремле таких планов нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru