Матвиенко допустила отдельные уточнения Конституции

Основные положения Конституции России не нуждаются в радикальных поправках, однако отдельные уточнения возможны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует «Интерфакс» в четверг, 25 июля.

«У нас достигнут баланс и разделение властей. Это не означает, что мы не можем уточнять какие-то моменты», — сказала Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, она поддерживает усиление роли парламента. Однако спикер Совета Федерации подчеркнула, что это не сделает Россию парламентской республикой.

17 июля в СМИ была опубликована статься спикера Госдумы Вячеслава Володина, в которой он рассуждает о поиске эффективного баланса между ветвями законодательной и исполнительной власти. В частности, он предлагает разрешить Госдуме принимать участие в формировании правительства. Точечные корректировки не затронут основные положения Конституции, подчеркивает он.

Ранее статью на эту тему опубликовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он также допускает «актуализацию статуса органов власти».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!