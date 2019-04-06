Медведев отреагировал на идею изменить Конституцию

Действующая Конституция РФ не нуждается в фундаментальных изменениях. Такое мнение на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Таким образом он ответил на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении изменений в документ. «Конституция — инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр добавил, что в 2008 году по его инициативе были изменены сроки полномочий президента, парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. Он отметил, что эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в политико-государственный контекст.

«При этом любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», — говорится в сообщении Медведева.

Ранее Володин предложил позволить Госдуме принимать участие в формировании правительства. Он считает, что было бы правильно наделить нижнюю палату российского парламента как минимум правом консультировать при назначении членов кабмина. В настоящий момент депутаты только дают согласие президенту на назначение главы правительства.

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