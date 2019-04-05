Медведев заверил в стабильности цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о стабильности цен на бензин и дизельное топливо в первых двух кварталах 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе селекторного совещания «О ходе проведения полевых сельхозработ в 2019 году», сообщает РИА Новости.

«В целом, мы сейчас добились стабильности в первом квартале этого года. Нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен. И во втором квартале эти обязательства сейчас фиксируются. Форма фиксации окончательно будет определена, как лучше поступить», — заявил премьер, отметив, что ситуация под контролем у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и министерства энергетики.

Ситуация на топливном рынке, по мнению Медведева, позволит провести посевную кампанию без сбоев, что должно привести к хорошему урожаю.

В пятницу, 5 апреля, стало известно, что правительство смогло договориться с нефтяниками в вопросе цен на бензин. Стороны договорились, что цены на топливо в России не будут расти выше инфляции, а власти будут компенсировать нефтяникам выпадающие из-за повышенных поставок на внутренний рынок доходы.

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