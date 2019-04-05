Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин

Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Соглашение подписано уже, все расписались», — подчеркнул чиновник.

Источник агентства в одной из нефтяных компаний отметил, что соглашение рассчитано до конца второго квартала. Нефтяные компании обязались не повышать цены на бензин в течение года на уровень выше инфляции.

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Также власти и компании договорились, что теперь объемы поставляемого на внутренний рынок топлива не будут фиксированными, а необходимый объем поставок должна будет определять мониторинговая комиссия Минэнерго.

Срок предыдущего соглашения между властями и нефтяниками истек 1 апреля текущего года. Согласно ему, компании обязаны удовлетворить внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизтоплива, что привело бы к росту цен. Также нефтяники обязались не повышать цены на бензин на уровень выше инфляции.

Проблема возникла из-за того, что для большинства российских компаний поставки на экспорт были выгоднее продаж топлива на внутреннем рынке, из-за этого многие из них пренебрегали отгрузкой на российский рынок, фокусируясь на экспортных поставках. С 2019 года на рынке действует механизм демпфера — фактически государство из бюджета компенсирует компаниям выпадающие доходы, возмещая разницу между ценой на бензин на российском рынке и при поставках на экспорт.

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