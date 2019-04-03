Цены на бензин решили удержать

Российские нефтяные компании подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Тем не менее официально соглашение о заморозке цен пока продлено не было. Срок его действия истек 1 апреля.

Кроме того, нет ясности относительно требований дополнительного объема поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также окончательных решений по изменению формулы демпфирующей надбавки.

По словам собеседников агентства, нефтяники подтвердили свои обязательства, однако то, в какой форме они будут зафиксированы, — касается только правительства и компаний.

Ранее о том, что правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Соглашение, заключенное в ноябре 2018 года, предусматривало сдерживание цен на бензин в первые три месяца 2019-го. В январе стоимость топлива могла вырасти не больше, чем на 1,7 процента в связи с повышением НДС, в феврале и марте — на 0,33 процента.

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