Экономика
 
Последние новости
Дело о коррупции против замглавы внешней разведки Украины закрыли
Обнаружены письма Эйнштейна о тяготах евреев при Третьем рейхе
Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании
Стали известны подробности поимки Чикатило
Huawei выпустила P30 Pro с четверной камерой
Отстраненный сенатор Арашуков рассказал о заговоре против его семьи
Бывшего главу Коми предложили посадить на 21 год
Российские футболистки рассказали о многолетних домогательствах тренера
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Новости партнеров

Россиян спасли от роста цен на бензин

Перейти в «Мою Ленту»

Нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством России о заморозке цен на бензин до 1 июля, сообщили чиновники и нефтяники по итогам совещания у вице-премьера страны Дмитрия Козака. Соглашение позволит компаниям получить больше субсидий за сдерживание цен на бензин. Об этом пишет РБК.

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, по итогам совещания было принято решение снизить условные внутренние цены на бензин на пять тысяч рублей, до 51 тысячи за тонну, цены на дизель — на четыре тысячи рублей, до 46 тысяч за тонну.

Помимо этого, правительство решило провести консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. По словам Козака, нынешнее продление необходимо на период разработки и запуска механизма лицензирования. Вице-премьер также объяснил необходимость соглашения тем, что окончание действия договоренностей совпадало с сезоном повышенного спроса на топливо.

Нефтяники согласились на продление заморозки, поскольку речь шла о небольшом периоде — три месяца, пояснил владелец НК «Новый поток» Дмитрий Мазуров. По его словам, в правительстве пообещали, что это будет последнее продление.

Правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин в 2018 году. С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, срок которых истекает 31 марта 2019 года. Тогда компании согласились, что с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7 процента с учетом повышения НДС, а с 1 февраля они не должны превышать прогноз среднегодовой инфляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета
Правительство решит дальнейшую судьбу цен на бензин
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Другие материалы рубрики
Экономика00:0125 марта

Признак коммунизма

Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
17:14Сегодня

Строящуюся почти 20 лет дорогу достроят на деньги россиян

16:1914 марта

Россия затеяла новый торговый спор с Европой

16:15Сегодня

Раскрыто слабое место российской экономики

Экономика18:0125 марта

Трансграничный паралич

Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
14:51Сегодня

В России впервые за несколько лет появится новый банк

09:5518 марта

В России решили победить ночную продажу пива

14:31Сегодня

«Кортежу» Путина перекрыли выход на рынок Европы

Экономика13:4215 марта
Иван Овчинников

«Я пошел за лидером»

Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
14:09Сегодня

Россиянам пообещали заморозку налогов

14:31 9 марта

У Венесуэлы отсудили миллиарды долларов

12:50Сегодня

Россиян задумали лишить иностранных лекарств и их дешевых аналогов

Россия
«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»
Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
В РПЦ ополчились на домовых
Прослезившийся из жалости к россиянам губернатор уволил трех министров
Ухудшилось здоровье белух и косаток из китовой тюрьмы в Приморье
Российскую учительницу заставили уволиться из-за драки детей на перемене
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Шведский военный погиб под БМП на учениях
Турецкие военные внезапно придвинулись к курдам
В Китае посадили в тюрьму главного интернет-цензора
Израиль предложил Путину и Трампу план по сирийскому урегулированию
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Лукашенко обнаружил «Освенцим» и «кладбище» на коровьей ферме и разозлился
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Порошенко раскрыл план Кремля по срыву украинских выборов
Казахстанские власти отказались от новых переименований городов
На Украине уравняли бандеровцев и воевавших против Третьего рейха
Все материалы
Экономика
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
Строящуюся почти 20 лет дорогу достроят на деньги россиян
Раскрыто слабое место российской экономики
В России впервые за несколько лет появится новый банк
«Кортежу» Путина перекрыли выход на рынок Европы
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Генерал ФСБ найден мертвым в Москве
Дерущихся в ресторане силовиков рассудил авторитет Тюля
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Huawei выпустила P30 Pro с четверной камерой
Обнаружены письма Эйнштейна о тяготах евреев при Третьем рейхе
Самый редкий самолет ВМФ России заметили в Минске
Раскрыты потери США из-за российского МС-21
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
Погребняка наказали за расизм в отношении темнокожего игрока сборной
Российские футболистки рассказали о многолетних домогательствах тренера
Игрок НБА неудачно приземлился и получил двойной перелом ноги
Бывший футболист «Спартака» заинтересовал «Барселону»
Обнародованы призовые Загитовой за сезон
Мартен ФуркадПадение в пропасть
Проблемы России и провал Фуркада — чем завершился биатлонный сезон
Все материалы
Культура
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Бен Ладен, ведьмы и массовая истерия
Как художники заставили террористов петь романсы и наблюдали за казнью святых
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»
Религиозные организации пообещали препятствовать свободе творчества россиян
Умер актер из «Пиратов XX века»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Россиянин опубликовал интимные фото супруги и поплатился
Мемы в интернете оказались под угрозой из-за нового закона
Устойчивый интернет в России подорожал
Журналист кремлевского пула отчитал киргизскую сторону перед приездом Путина
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе
Торговавшая купальниками студентка раскрыла способ разбогатеть за сутки
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Ким Кардашьян прошлась по городу в полупрозрачном наряде
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу
Названы главные страхи россиян в отпуске
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Авиапассажир напился и помочился на чемодан незнакомки
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Британка оправдала привычку есть по ночам редким заболеванием
Мужчина покопался в набитом кошельке и разбогател
Возбужденный слон учинил погром и перевернул машину
Крыс привлекли к контрабанде наркотиков
Все материалы
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом
Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов
В России Renault отправит в ремонт 19 тысяч автомобилей
Все материалы
Дом
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Менее половины россиян спрогнозировали рост цен на жилье
Желающих сэкономить на ипотеке отправили на Крайний Север
Москвичи начали покидать город
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Все материалы