Россиян спасли от роста цен на бензин

Нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством России о заморозке цен на бензин до 1 июля, сообщили чиновники и нефтяники по итогам совещания у вице-премьера страны Дмитрия Козака. Соглашение позволит компаниям получить больше субсидий за сдерживание цен на бензин. Об этом пишет РБК.

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По словам главы Минэнерго России Александра Новака, по итогам совещания было принято решение снизить условные внутренние цены на бензин на пять тысяч рублей, до 51 тысячи за тонну, цены на дизель — на четыре тысячи рублей, до 46 тысяч за тонну.

Помимо этого, правительство решило провести консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов. По словам Козака, нынешнее продление необходимо на период разработки и запуска механизма лицензирования. Вице-премьер также объяснил необходимость соглашения тем, что окончание действия договоренностей совпадало с сезоном повышенного спроса на топливо.

Нефтяники согласились на продление заморозки, поскольку речь шла о небольшом периоде — три месяца, пояснил владелец НК «Новый поток» Дмитрий Мазуров. По его словам, в правительстве пообещали, что это будет последнее продление.

Правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин в 2018 году. С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, срок которых истекает 31 марта 2019 года. Тогда компании согласились, что с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7 процента с учетом повышения НДС, а с 1 февраля они не должны превышать прогноз среднегодовой инфляции.

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