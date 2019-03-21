Правительство решит дальнейшую судьбу цен на бензин

За 10 дней до окончания соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о ценах на бензин, 21 марта, премьер Дмитрий Медведев соберет совещание «о направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам источников издания, во встрече примут участие только чиновники. Главной темой обсуждения станут альтернативные механизмы, кроме заградительной пошлины, в случае стрессовых сценариев на топливном рынке.

Минфину и Минэнерго предстоит решить, следует ли компенсировать убытки нефтяным компаниям при поставке бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и в каком объеме. С начала года экспортная цена на Аи-92 и дизтопливо была выше внутренних цен, в некоторые дни более чем на 10 тысяч рублей за одну тонну.

Материалы по теме Высокое напряжение Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты

Минэнерго настаивает на введении дополнительной надстройки к механизму компенсации за продажи на внутреннем рынке. По существующему механизму, если экспортная цена топлива (за вычетом затрат на перевозку и пошлин) ниже цены отсечения — 56 тысяч рублей за бензин и 50 тысяч рублей за дизельное топливо, нефтяники должны доплачивать в бюджет. Министерство считает, что в таких случаях вводить плавающий акциз, который сократит сумму выплат. Как он конкретно будет работать пока неизвестно.

Минфин резко против такой инициативы, поэтому вице-премьеру Дмитрию Козаку, отвечающему за нефтяную отрасль, с начала марта так и не удалось провести общее совещание с нефтяными компаниями и чиновниками, чтобы решить этот вопрос.

Соглашение между правительством и нефтяниками, согласно которому бизнес сдерживал цены на бензин в мелком опте, заканчивается 1 апреля текущего года. За время пока оно действовало, бензин подорожал на АЗС на 0,4-1,1 процента, в то время как в прошлом году рост цен составил 8-9 процентов.

Соглашение было заключено в конце прошлого года. Согласно ему, в январе цены можно было поднять не более чем на 1,7 процента по сравнению с 2018 годом, чтобы компенсировать эффект от роста НДС. В феврале и марте максимальное повышение установили на уровне 4.4 процента, что соответствовало прогнозируемому уровню инфляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!