Правительство решит дальнейшую судьбу цен на бензин

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За 10 дней до окончания соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о ценах на бензин, 21 марта, премьер Дмитрий Медведев соберет совещание «о направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам источников издания, во встрече примут участие только чиновники. Главной темой обсуждения станут альтернативные механизмы, кроме заградительной пошлины, в случае стрессовых сценариев на топливном рынке.

Минфину и Минэнерго предстоит решить, следует ли компенсировать убытки нефтяным компаниям при поставке бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и в каком объеме. С начала года экспортная цена на Аи-92 и дизтопливо была выше внутренних цен, в некоторые дни более чем на 10 тысяч рублей за одну тонну.

Минэнерго настаивает на введении дополнительной надстройки к механизму компенсации за продажи на внутреннем рынке. По существующему механизму, если экспортная цена топлива (за вычетом затрат на перевозку и пошлин) ниже цены отсечения — 56 тысяч рублей за бензин и 50 тысяч рублей за дизельное топливо, нефтяники должны доплачивать в бюджет. Министерство считает, что в таких случаях вводить плавающий акциз, который сократит сумму выплат. Как он конкретно будет работать пока неизвестно.

Минфин резко против такой инициативы, поэтому вице-премьеру Дмитрию Козаку, отвечающему за нефтяную отрасль, с начала марта так и не удалось провести общее совещание с нефтяными компаниями и чиновниками, чтобы решить этот вопрос.

Соглашение между правительством и нефтяниками, согласно которому бизнес сдерживал цены на бензин в мелком опте, заканчивается 1 апреля текущего года. За время пока оно действовало, бензин подорожал на АЗС на 0,4-1,1 процента, в то время как в прошлом году рост цен составил 8-9 процентов.

Соглашение было заключено в конце прошлого года. Согласно ему, в январе цены можно было поднять не более чем на 1,7 процента по сравнению с 2018 годом, чтобы компенсировать эффект от роста НДС. В феврале и марте максимальное повышение установили на уровне 4.4 процента, что соответствовало прогнозируемому уровню инфляции.

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