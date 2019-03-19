Цены на бензин предложили сдержать продажей пива

Продажа слабоалкогольных напитков на заправках, по мнению главы «Лукойла» Вагита Алекперова, повысит прибыль АЗС и позволит сгладить скачки цен на бензин. Его слова передает ТАСС.

Алекперов отметил, что в настоящее время рядом с большинством заправок продают некачественный алкоголь. «Лучше это систематизировать», — сказал он.

Также глава «Лукойла» сообщил, что переговоры нефтяников с правительством идут продуктивно и в 2019 году рост цен на топливо возможен только в пределах инфляции.

Вопрос о возвращении алкоголя на заправки регулярно поднимался последние несколько лет. Так, в октябре прошлого года сообщалось, что правительство на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака поддержало инициативу члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова, который в январе 2017-го внес в Госдуму поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающие на АЗС продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента.

Тогда необходимость декриминализации пива на заправках также связали с регулированием цен на топливо. Ранее поправки Орденова поддержал Минфин, но против выступили МВД и Роспотребнадзор, которые посчитали, что это противоречит политике по снижению злоупотребления спиртным.

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