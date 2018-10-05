На автозаправки решили вернуть алкоголь

Правительство согласилось разрешить торговлю слабым алкоголем на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение было принято в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По словам участников встречи, предложение вернуть на АЗС пиво и вино обсуждалось в контексте стабилизации розничного топливного рынка.

Таким образом, правительство поддержало инициативу члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова. В январе 2017 года он внес в Госдуму проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента на АЗС.

Орденов считает, что введенный в 2011 году запрет неэффективен: число аварий с участием нетрезвых водителей не уменьшилось, а алкоголь можно купить в магазинах, находящихся недалеко от заправок. При этом владельцы АЗС пострадали, так как содержать магазины при автозаправках стало невыгодно.

Представители Минфина, Минтранса, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаза», X5 Retail Group, «Ашана», «Магнита», «Дикси» не ответили на запросы издания.

В июне 2017 года Минфин поддержал поправки сенатора Геннадия Орденова об отмене действующего запрета на продажу алкогольной продукции на АЗС. Документ также согласовали Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование. Между тем МВД и Роспотребнадзор возразили: по их мнению, это противоречит политике по снижению злоупотреблений спиртным.

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