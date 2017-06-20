Минфин поддержал законопроект о продаже алкоголя на АЗС

Минфин поддержал поправки сенатора Геннадия Орденова об отмене действующего с 2012 года запрета на продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях (АЗС). Как сообщает газета «Известия», ведомство подготовило проект положительного отзыва правительства.

Документ также согласовали Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование. Между тем МВД и Роспотребнадзор возражают: по их мнению, это противоречит политике по снижению злоупотреблений спиртным.

Согласно предложению сенатора, следует разрешить продавать на АЗС алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции. В эту категорию входит сухое вино, пиво и алкогольные энергетики. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это будет способствовать росту рентабельности автозаправок и повышению уровня конкуренции на алкогольном рынке.

«Учитывая, что в населенных пунктах, удаленных от областных и районных центров, где магазины при АЗС во многих случаях являются единственными доступными торговыми точками, указанное изменение обеспечит доступ населения к товарам повседневного спроса надлежащего качества и легальному алкоголю, что позволит сократить употребление суррогатной алкогольной продукции, — говорится в проекте отзыва правительства.

Минфин, обосновывая свой положительный отзыв, пояснил, что «продажа алкогольной продукции на АЗС ничем не отличается от продажи алкогольной продукции в магазинах у дороги, на которую данный запрет не распространяется». Кроме того, напомнили в финансовом ведомстве, в пояснительной записке к законопроекту приведен анализ статистических данных ГИБДД в отношении зарегистрированных ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Эти данные подтверждают рост количества аварий в 2015 году по сравнению с 2010-м, несмотря на введенный в 2011-м запрет на торговлю спиртным на АЗС.

В свою очередь МВД, давшее отрицательный отзыв, отмечает, что более легкий доступ населения к алкогольной и спиртосодержащей продукции будет способствовать росту ее потребления, в том числе вблизи проезжей части автомобильных дорог. Также не поддержал инициативу сенатора Роспотребнадзор.

Российский топливный союз настаивает на отмене запрета на продажи алкогольной продукции на АЗС. Исполнительный директор организации Григорий Павлов заявил, что после его введения доходность бизнеса существенно снизилась.