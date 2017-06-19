Сенатор предложил уголовную ответственность за продажу алкоголя в интернете

Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы ряд документов, направленных на регулирование продажи алкоголя через интернет. Они размещены в понедельник, 19 июня, в базе данных нижней палаты парламента России.

Автор инициативы предлагает запретить организациям, осуществляющим розничную продажу алкоголя, демонстрировать свою продукцию в сети с помощью так называемых онлайн-витрин. Они, в частности, имеют все признаки рекламы спиртного, которая запрещена в СМИ и интернете, отмечает он.

Парламентарий считает необходимым «наказывать компании, не соблюдающие запрет на розничную продажу алкоголя дистанционным способом, высокими административными штрафами». Так, гражданам предлагается назначать наказание в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч, юридическим лицам — от 500 тысяч до миллиона рублей.

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При повторном нарушении, совершенном «в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию», Беляков предлагает наказывать в соответствии с новой статьей Уголовного кодекса 200.4. Согласно ей, неоднократная дистанционная продажа спиртного повлечет за собой исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пояснительных записках Беляков указал, что дистанционно продавать спиртное не разрешается (постановление правительства России №612 от 27 сентября 2007 года — прим. «Ленты.ру»), однако после бронирования заказов через онлайн-витрины компании предлагают клиентам оформить доставку, а не приезжать за товаром самостоятельно. По его информации, в России существует более 10 тысяч сайтов, продающих алкоголь, а в 2016 году Роспотребнадзор заблокировал 420 подобных ресурсов.

Штраф для должностных лиц за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (статья 14.16 КоАП) составляет 5-10 тысяч рублей, для юрлиц — 50-100 тысяч. За нарушение статьи 14.2 КоАП о продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, штраф для граждан составляет 1,5-2 тысячи рублей, для должностных лиц — 3-4 тысячи рублей, юрлиц — 30-40 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация товара.

В мае Минфин разработал законопроект, в котором предлагается разрешить торговлю пива и вина в интернете. Против продажи спиртного в сети выступает Роспотребнадзор. В конце апреля глава ведомства Анна Попова говорила, что это приведет к росту алкоголизации населения.