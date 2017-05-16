Минфин предложил начать продавать через интернет пиво и вино

Минфин разработал законопроект, в котором предлагается запустить торговлю алкоголем в интернете с пива и вина. Об этом сообщил начальник департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, передает Rambler News Service.

«Первоначально мы предполагаем, что это могли бы быть только вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, а также пиво», — сказал Сазанов.

Расширять этот перечень, по мнению Минфина, следует только после 1 июля 2018 года. И только после того, как опыт онлайн-торговли спиртным будет признан успешным, разрешить продавать и другие алкогольные напитки.

Онлайн-магазины алкоголя будут включаться в специальную зону ЕГАИС. Лицензию таким сайтам будет выдавать Росалкогольрегулирование, пояснил Сазанов. Сайты вне зоны ЕГАИС, по его словам, будут автоматической блокировать.

Материалы по теме Залили глаза О поражении производителей в войне за легальный рынок алкоголя

Против продажи алкоголя в интернете выступает Роспотребнадзор. В конце апреля глава ведомства Анна Попова говорила, что легализация онлайн-торговли спиртным приведет к росту алкоголизации населения. «Мы только-только с 2009 года, включив все государственные механизмы, достигли перелома тренда к росту алкоголизации, и этот шаг ухудшит ситуацию», — поясняла она.

В декабре 2016 года сообщалось, что российские ретейлеры совместно с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. Отмечалось также, что за легализацию онлайн-продаж высказался замглавы Минэкономики Олег Фомичев, который надеется на подготовку подобного законопроекта в 2017 году.

