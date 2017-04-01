Дворкович пообещал запустить в России интернет-торговлю алкоголем

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович уверен, что в России будет запущена торговля алкоголем через интернет. Его слова в субботу, 1 апреля, приводит Rambler News Service.

Вице-премьер отметил, что изменение регулирования электронной торговли касается и спиртного. «Пока идут дискуссии, но, тем не менее, я думаю, что все равно в будущем будет интернет-торговля алкогольными напитками», — сказал он на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли.

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Дворкович добавил, что еще нужно работать над тем, «как именно это будет отрегулировано, какое будет правоприменение». В то же время он считает, что в результате постепенно изменится структура рынка.

Он уточнил, что тестовым продуктом этого направления, вероятно, станет вино. «Я думаю, Госдума не пойдет на то, чтобы открыть сразу торговлю всеми алкогольными напитками. Надо на чем-то попробовать. Наверное, на российском вине или на вине в целом», — приводит его слова ТАСС.

В декабре 2016 года сообщалось, что российские ретейлеры совместно с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. Отмечалось также, что за легализацию онлайн-продаж высказался заместитель главы Минэкономики Олег Фомичев, который надеется на подготовку подобного законопроекта в 2017 году.

В то же время в Росалкогольрегулировании заявляли, что рассмотрение этого вопроса станет возможным только после введения досудебной блокировки сайтов, торгующих нелегальным алкоголем.