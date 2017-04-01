Правительство прокомментировало идею о запрете круглосуточных гипермаркетов

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович выступил против идеи о возможном ограничении работы гипермаркетов по будням и выходным дням. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 1 апреля.

«Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно, — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо», — сказал вице-премьер.

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О необходимости подобной инициативы 31 марта высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. По его мнению, гипермаркеты не должны работать круглосуточно и по воскресеньям, поскольку это приводит к «монопольному засилью» федеральных торговых сетей в крупных городах.

Лисовский отмечал, что Совфед вместе с рабочей группой вице-спикера Госдумы Ирины Яровой рассчитывает внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле. Однако сама Яровая, как передавал ТАСС, позднее заявила, что ей и ее коллегам ничего не известно об этой идее. Она также уточняла, что не разделяет инициативу сенаторов.