Бизнес
 

Правительство прокомментировало идею о запрете круглосуточных гипермаркетов

Перейти в «Мою Ленту»
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович выступил против идеи о возможном ограничении работы гипермаркетов по будням и выходным дням. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 1 апреля.

«Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно, — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо», — сказал вице-премьер.

О необходимости подобной инициативы 31 марта высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. По его мнению, гипермаркеты не должны работать круглосуточно и по воскресеньям, поскольку это приводит к «монопольному засилью» федеральных торговых сетей в крупных городах.

Лисовский отмечал, что Совфед вместе с рабочей группой вице-спикера Госдумы Ирины Яровой рассчитывает внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле. Однако сама Яровая, как передавал ТАСС, позднее заявила, что ей и ее коллегам ничего не известно об этой идее. Она также уточняла, что не разделяет инициативу сенаторов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде задумались о запрете круглосуточных гипермаркетов
В иркутской сети магазинов установили минимальную цену покупки
ФАС надоело регулировать торговлю и «ходить за гречкой»
Последние новости
Правительство прокомментировало идею о запрете круглосуточных гипермаркетов
Автомобиль насмерть сбил двух человек на тротуаре в Петербурге
На Марсе «нашли» открывающий портал в пространстве-времени суперколлайдер
Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора
Группа банковских работников-аферистов предстанет перед судом в Москве  
В Японии биткоины признали платежным средством
Трамп на церемонии забыл подписать указы о торговле
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
12:01 31 марта 2017
Майкл Мальмстен

«Худший год позади, продажи начнут расти»

Генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен о перспективах российского рынка
06:21 Сегодня

У построенного Трампом казино появились новые владельцы

19:51 31 марта 2017

Литва и Латвия объединились с Польшей и Украиной против «Газпрома»

14:15 24 марта 2017

Правительство рассмотрит возможность чипировать обувь и древесину

Бизнес

Гляди в оба

Где и как заменить лобовое стекло
18:40 31 марта 2017

Аэропорт Норильска обвинил S7 в дестабилизации работы воздушной гавани

14:02 24 марта 2017

Суд отказал пяти компаниям включить их требования в реестр кредиторов Исмаилова

20:57 31 марта 2017

Бывшего главу «Ростелекома» назначили замминистра связи и массовых коммуникаций

Бизнес
 — 
07:42 29 марта 2017

Турецкий подход

Чем грозит бизнесу новое противостояние Москвы и Анкары
16:50 31 марта 2017

«Аэрофлот» стал лидером в Европе по темпам роста пассажирооборота

19:54 31 марта 2017

Ставропольские предприниматели узнали все о портале Бизнес-навигатор

15:38 31 марта 2017

Новая НКО представит за рубежом лучшие методики российского образования

Россия
«Спасибо Америке, но сказка здесь»
Почему спустя 25 лет россиянка вернулась из Сан-Франциско в Саратов
Дмитрий Петров: Борьба за вчера
Что теряют нынешние красные и белые
Дать стране ремня
Можно ли перевозить детей без автокресел
В Омске девятилетняя девочка впала в кому после укола лидокаина
В Кремле объяснили отношение американцев к России длительной пропагандой
Песков рассказал о сходстве Путина и Трампа
МИД подверг критике позицию НАТО и Тиллерсона по отношению к России
Все материалы
Мир
Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
Сорвав запуск ракеты и устроив массовые протесты, Гвиана напомнила о себе Парижу
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
Создатель радужного ЛГБТ-флага умер в США в возрасте 65 лет
Боевики «Боко Харам» похитили 22 девушки на северо-востоке Нигерии
Больно, но полезно
Китай готовится к реформе госкорпораций, чреватой социальным взрывом
Два года для развода
Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС
Все материалы
Бывший СССР
«Они будут до конца своих дней в кастрюлях прыгать»
Адвокат по уголовным делам Татьяна Монтян — о происходящем на Украине
Порошенко заявил об ожидании от Европы «плана Маршалла для Украины»
В ДНР и ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия
Херсонский депутат уличил коллегу в пропаганде нацизма
Президент Порошенко задекларировал доходы за 2016 год
Украинские пограничники забрали у молдаванина 29 книг Льва Толстого
Порошенко увеличил денежное вознаграждение воюющим в Донбассе бойцам ВСУ
Все материалы
Финансы
Пошли по трубам
Зачем Украина подала в суд на Еврокомиссию
Глава ВЭБа отказался верить в нефть дороже 60 долларов
Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне
Ткачев назвал Белоруссию крупнейшей перевалочной базой санкционных товаров
Росстат отчитался о росте экономики в конце 2016 года
Глава Нацбанка Украины удвоила свой доход
Чума свиней обошлась России в десятки миллиардов рублей
Все материалы
Бизнес
Майкл Мальмстен«Худший год позади, продажи начнут расти»
Генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен о перспективах российского рынка
У построенного Трампом казино появились новые владельцы
Турецкий подход
Чем грозит бизнесу новое противостояние Москвы и Анкары
Литва и Латвия объединились с Польшей и Украиной против «Газпрома»
Правительство прокомментировало идею о запрете круглосуточных гипермаркетов
Аэропорт Норильска обвинил S7 в дестабилизации работы воздушной гавани
Бывшего главу «Ростелекома» назначили замминистра связи и массовых коммуникаций
Все материалы
Силовые структуры
Ракетный крейсер «Украина»Последний Атлант
Почему Киев продает «Украину»
Написан опером
Самые нескучные полицейские протоколы и фейковые приказы из интернета
Небо Индокитая
Что принесет России LIMA 2017
СМИ узнали подробности дела замдиректора Эрмитажа
Бизнесмен-педофил предстанет перед судом за изнасилование приемных сыновей
Желавшие отобрать квартиру туляки продержали знакомую в подвале три недели
Бывший депутат Пономарев пообещал дать показания по делу об убийстве Вороненкова
Все материалы
Наука и техника
Вылетел в трубу
Как глобальная катастрофа лишила Марс жизни
Кровавый навет
Почему англичане продолжали верить в ведьм до конца XIX века
Алексей Абрикосов«В России я натерпелся достаточно»
Скончался эмигрировавший в США нобелевский лауреат Алексей Абрикосов
Японские китобои убили 333 полосатика в Антарктике
На Марсе «нашли» открывающий портал в пространстве-времени суперколлайдер
Украинцы научились добывать газ из водорослей
SpaceX попытается в ходе испытаний вернуть ступень сверхтяжелой ракеты
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа и Владимир КличкоВесеннее обострение
Возвращение Кличко, новый вызов для Ломаченко и другие значимые бои апреля
За явным преимуществом
Как СКА и «Металлург» прошли самый легкий путь к финалу в истории КХЛ
Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора
Российский боец MMA Харитонов нокаутировал американца Громли в первом раунде
Панарин сделал третий дубль в сезоне
Евгений Плющенко«Я уже наелся»
Как Евгений Плющенко пресытился спортом и окончательно завершил карьеру
Бывший игрок киевского «Динамо» предложил украинцам бойкотировать ЧМ в России
Все материалы
Культура
«Мальчик, порушенный системой»
Сможет ли красота спасти мир в эпоху интернета
Колумбийский огонь
Тайные желания Шакиры, страховой полис Depeche Mode и другие новости мира музыки
Ты киборг, но это нормально
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Призрака в доспехах» до «Эпохи танцев»
«Большой» Тодоровского обзавелся первым трейлером
Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии
Юлия Самойлова заявлена под третьим номером на «Евровидении-2017»
Томми Эммануэль«Мысли о славе не дают свободно дышать»
Томми Эммануэль о бизнесе счастья, гитарах и пропаганде
Все материалы
Интернет и СМИ
Изолируй меня полностью!
Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей
«Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину»
Администратор «Двача» о нравах и протестных настроениях современных подростков
«Этот парень пришел из каменного века»
Как загадочный австралиец выживает в дикой природе на радость миллионам зрителей
Артемий Лебедев отреагировал на запрет СБУ въезжать на Украину
Twitter изменил стандартный аватар
Опубликован документ о запрете въезда на Украину Артемию Лебедеву
Гордон Рамзи «измельчил» свою руку в блендере на глазах у зрителей
Все материалы
Ценности
Для пилотов и звездочетов
Часы для экстремальных условий и с астрономическими усложнениями
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
«Гидрокостюм висит у меня рядом с вечерними платьями»
Триатлет Виктория Шубина умеет плавать как рыба в воде
Hermes выпустил духи с ароматом мокрой гальки
В России появилась японская омолаживающая косметика
Марка Ethan K создала сумку в честь шапки Мономаха
Lamborghini подарила полицейским суперкар
Все материалы
Путешествия
Бывшая, прекрасная, моя
Путешествие по диким просторам Аляски
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Дошли до Монреаля
Как повлияет на авиапассажиров ратификация Россией Монреальской конвенции
Группа экстремалов занялась серфингом во время шторма
Россия стала лидером по росту популярности у индийских туристов
Таксист в Таиланде вернул туристам потерянную сумку с деньгами
«Победа» начала обучать своих сотрудников самбо
Все материалы
Из жизни
Бодипозитивный обман
В чем нечестны с собой и окружающими «пышные и счастливые» женщины
«Нет такого понятия — идеальное тело»
Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
Доноры вдохновения
Самые популярные снимки Instagram за март
В самой большой семье Великобритании родится 20-й ребенок
В Китае выращенный в заповеднике самец панды умер через два месяца на воле
Модель старой закалки
Чем занимаются известные манекенщицы после 40 лет
Американскому школьнику запретили прийти на выпускной бал с бабушкой
Все материалы
Лучшие дальнобои СССР
Грузовики Советского Союза и Восточного Блока для дальнобоя
Карбоновое небо, карбоновое море…
Унитаз, кальян и другие предметы, выполненные из технологичного углеволокна
Проштрафлено
Истории самых крупных дорожных штрафов: счет на десятки и сотни тысяч евро
Супергрузовики. Часть вторая
7 грузовиков с безграничными возможностями
В Канаде выставили на продажу два гектара старых машин
В России отзовут 6,4 тысячи «Тойот» из-за подушек Takata
Audi купит сервис аренды серебристых A4
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы