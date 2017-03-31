Бизнес
 

В Совфеде задумались о запрете круглосуточных гипермаркетов

Перейти в «Мою Ленту»

В Совете Федерации задумались о возможности ограничения времени работы гипермаркетов по будням и выходным дням. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский, передает Rambler News Service. Совет Федерации вместе с рабочей группой депутата Ирины Яровой рассчитывает, по его словам, внести в Госдуму поправки в закон о торговле.

«Ограничения работы гипермаркетов, никаких 24 часов, ограничения работы по выходным. Мы считаем, что только таким способом мы сможем освободить рынок от монопольного засилья [федеральных торговых сетей] в крупных городах», — сказал Лисовский.

Он напомнил, что в Европе все «происходит именно так». «Я буквально неделю назад немецким аграриям докладывал, как у нас работают торговые сети, они на меня посмотрели и спросили, как вы вообще выживаете? Чтобы продуктовый гипермаркет работал 24 в сутки — это же конец любых других форм торговли», — сказал представитель Совфеда.

По словам Лисовского, поправки в закон о торговле могут также касаться ограничения размеров штрафов ретейлеров для поставщиков.

В марте 2016 года Минпромторг предлагал лишить прав на торговлю алкоголем и сигаретами и возможности работы в выходные тех ретейлеров, которые не вступят в создававшийся Совет рынка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде предложили запретить гипермаркетам работать круглосуточно
В иркутской сети магазинов установили минимальную цену покупки
ФАС надоело регулировать торговлю и «ходить за гречкой»
Минпромторг предложил ограничить права ретейлеров на продажу алкоголя и табака
Последние новости
Песков рассказал об осведомленности Путина о выступлении Сокурова
Студентка разглядела в черном рэпере повадки героев эпохи Возрождения
Московский школьник повторил смертельный трюк Гудини  
Под Киевом впервые взлетел новый транспортный самолет Ан-132Д
В Киеве декоммунизировали завод Порошенко
Советник Авакова предложил «сломить гордыню» и начать диалог с Россией
В Совфеде задумались о запрете круглосуточных гипермаркетов
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
12:01 Сегодня
Майкл Мальмстен

«Худший год позади, продажи начнут расти»

Генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен о перспективах российского рынка
12:41 Сегодня

В отношении основателя компании «Юлмарт» возбуждено уголовное дело

14:15 24 марта 2017

Правительство рассмотрит возможность чипировать обувь и древесину

10:51 Сегодня

Евросоюз решил отказаться от попыток помешать «Северному потоку-2»

Бизнес

Гляди в оба

Где и как заменить лобовое стекло
20:38 30 марта 2017

МГТС запретили рекламу по телефону без согласия абонента

14:02 24 марта 2017

Суд отказал пяти компаниям включить их требования в реестр кредиторов Исмаилова

03:01 Сегодня

Сенаторы Нью-Гемпшира отказались запрещать российскую водку

Бизнес
 — 
07:42 29 марта 2017

Турецкий подход

Чем грозит бизнесу новое противостояние Москвы и Анкары
20:37 30 марта 2017

Акционеры одобрили решение переименовать Vimpelcom Ltd. в Veon

18:32 30 марта 2017

ФАС начала расследование в отношении операторов мобильной связи

16:57 30 марта 2017

СГК начала набор во Всероссийский студотряд для участия в Рубцовском проекте

Россия
Дать стране ремня
Можно ли перевозить детей без автокресел
Повесть о настоящем эмбрионе
Экстракорпоральное оплодотворение — второй шанс или бизнес на простодушии
В Госдуме отметили успехи США на пути демонизации России
Глыба льда упала на машину на МКАД
Владимир ПутинЛокальное потепление
На Арктическом форуме лед таял даже между Россией и США
В Кремле прокомментировали решение парламента Чечни по хиджабам
Прошедшую восемь километров по тайге тувинскую девочку выдвинули на премию МЧС
Все материалы
Мир
Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
Сорвав запуск ракеты и устроив массовые протесты, Гвиана напомнила о себе Парижу
FILE - In this Saturday, June 4, 2011 file photo made by Associated Press photographer Anja Niedringhaus, injured U.S.Marine Cpl. Burness Britt reacts after being lifted onto a medevac helicopter from the U.S. Army's Task Force Lift "Dust Off," Charlie Company 1-214 Aviation Regiment. Location: Sangin, AfghanistanПадение Сангинграда
Десятилетнее сражение за столицу наркоторговли завершилось победой «Талибана»
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
Акула стала жертвой наводнения в Австралии
Бывшего президента Южной Кореи поместили в одиночную камеру
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peacefulОпасное интернет-проникновение
Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
Два года для развода
Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС
Все материалы
Бывший СССР
«Они будут до конца своих дней в кастрюлях прыгать»
Адвокат по уголовным делам Татьяна Монтян — о происходящем на Украине
В Киеве декоммунизировали завод Порошенко
Советник Авакова предложил «сломить гордыню» и начать диалог с Россией
Появилось видео с места подрыва полковника СБУ в Мариуполе
«Прокуратура АРК» обвинила депутатов в нелегитимном создании Республики Крым
Полковника СБУ подорвали в Мариуполе
В Киеве избили и ранили из пистолета замдиректора «Укрспирта»
Все материалы
Финансы
Пошли по трубам
Зачем Украина подала в суд на Еврокомиссию
Ткачев назвал Белоруссию крупнейшей перевалочной базой санкционных товаров
Reuters сообщил о лидерстве России по приросту золотого запаса
Глава Нацбанка Украины удвоила свой доход
Глава Минтруда сообщил о росте реальных доходов россиян на один процент
Китайца оштрафовали на 500 миллионов долларов за манипуляции на фондовом рынке
Банк России начнет устанавливать курс гонконгского доллара к рублю
Все материалы
Бизнес
Майкл Мальмстен«Худший год позади, продажи начнут расти»
Генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен о перспективах российского рынка
В Совфеде задумались о запрете круглосуточных гипермаркетов
Турецкий подход
Чем грозит бизнесу новое противостояние Москвы и Анкары
В отношении основателя компании «Юлмарт» возбуждено уголовное дело
Евросоюз решил отказаться от попыток помешать «Северному потоку-2»
МГТС запретили рекламу по телефону без согласия абонента
Сенаторы Нью-Гемпшира отказались запрещать российскую водку
Все материалы
Силовые структуры
Ракетный крейсер «Украина»Последний Атлант
Почему Киев продает «Украину»
Бывшая судья Анна ХохловаОтменная монета
Как во Владимире разоблачили судью, смягчавшую приговоры за деньги
Небо Индокитая
Что принесет России LIMA 2017
Военные сообщили о падении числа уклонистов в 2016 году на 20 процентов
Под Киевом впервые взлетел новый транспортный самолет Ан-132Д
Российские военные впервые побывали в пакистанской «зоне племен»
Кубанец перед самоубийством расстрелял семью своей сожительницы
Все материалы
Наука и техника
Вылетел в трубу
Как глобальная катастрофа лишила Марс жизни
Распакуй — не распакуй
В Нью-Йорке представили два Samsung Galaxy S8
Алексей Абрикосов«В России я натерпелся достаточно»
Скончался эмигрировавший в США нобелевский лауреат Алексей Абрикосов
CD Projekt RED намекнула на продолжение «Ведьмака»
Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-181
Объявлена дата выхода Destiny 2
Слепым головастикам пересадили глаза на хвост
Все материалы
Спорт
«Кому нужна победа сборной России на Кубке Конфедераций?»
Александр Мостовой — о проблемах сборной России и ее будущем
Плющенко объявил о завершении карьеры
Сотни человек пожелали стать гендиректором РУСАДА
Шакил О'Нил устроил погром из-за достижения Леброна Джеймса
Мутко оценил возможность прекращения госфинансирования профессионального спорта
Кирсан Илюмжинов«Они не могут уволить меня, а я — их»
Кирсан Илюмжинов — об отставке, отношениях с США и размере своей зарплаты
В Black Star объяснили желание руководства компании создать футбольный клуб
Все материалы
Культура
Ты киборг, но это нормально
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Призрака в доспехах» до «Эпохи танцев»
Колумбийский огонь
Тайные желания Шакиры, страховой полис Depeche Mode и другие новости мира музыки
Томми Эммануэль«Мысли о славе не дают свободно дышать»
Томми Эммануэль о бизнесе счастья, гитарах и пропаганде
Песков рассказал об осведомленности Путина о выступлении Сокурова
Вышел русскоязычный трейлер продолжения «Планеты обезьян»
В Европе пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае недопуска Самойловой
Участники китайского бойз-бэнда оказались девушками
Все материалы
Интернет и СМИ
«Этот парень пришел из каменного века»
Как загадочный австралиец выживает в дикой природе на радость миллионам зрителей
«Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину»
Администратор «Двача» о нравах и протестных настроениях современных подростков
В сети собрали полмиллиона рублей на дом для избитого бродяги и раненого пса
«Бургер Кинг» предложил чистить зубы вопперами
Ведущая не выдержала рассказа героини телешоу о мишке с прахом умершего ребенка
Хакеры взломали Facebook Олланда
Рубильник апокалипсиса
Что случится, когда на Земле отключится интернет
Все материалы
Ценности
«Гидрокостюм висит у меня рядом с вечерними платьями»
Триатлет Виктория Шубина умеет плавать как рыба в воде
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Lamborghini подарила полицейским суперкар
Sennheiser показал совместную коллекцию с Dior Homme
Smashbox предложил подводить глаза гелевыми карандашами
Frederic Malle вспомнил о парфюме времен Медичи
H&M объявил о запуске нового бренда
Все материалы
Путешествия
Дошли до Монреаля
Как повлияет на авиапассажиров ратификация Россией Монреальской конвенции
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Названы пять самых бюджетных туристических направлений мира
Определена самая часто забываемая россиянами в машинах Uber вещь
В столице Балеарских островов задумались о запрете на сдачу квартир туристам
Медведев увеличил количество субсидируемых рейсов в Крым
«У нас есть собственное виноделие, и это здорово!»
Влада Лесниченко (Adri BBQ) — о винной моде и прогрессивных женщинах
Все материалы
Из жизни
Бодипозитивный обман
В чем нечестны с собой и окружающими «пышные и счастливые» женщины
Модель старой закалки
Чем занимаются известные манекенщицы после 40 лет
Доноры вдохновения
Самые популярные снимки Instagram за март
Во Флориде аллигатора протащили по магазину мебели
Хирурги пересадили китайцу выращенное на его руке ухо
Толстая такса из Шотландии застряла в заборе
Американка случайно подвезла любовницу своего бойфренда к нему домой
Все материалы
Тест Infiniti, который внутри – Mercedes
Первые впечатления от кроссовера Infiniti QX30
Карбоновое небо, карбоновое море…
Унитаз, кальян и другие предметы, выполненные из технологичного углеволокна
Необычные многоэтажные автобусы
Самые удивительные двух- (и более) этажные автобусы
Супергрузовики. Часть вторая
7 грузовиков с безграничными возможностями
«Мустангу» добавили пульсирующую кнопку запуска мотора
Audi купит сервис аренды серебристых A4
Дизайн нового Jeep Wrangler раскрыли на фанатском форуме
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы