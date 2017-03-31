В Совфеде задумались о запрете круглосуточных гипермаркетов

В Совете Федерации задумались о возможности ограничения времени работы гипермаркетов по будням и выходным дням. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский, передает Rambler News Service. Совет Федерации вместе с рабочей группой депутата Ирины Яровой рассчитывает, по его словам, внести в Госдуму поправки в закон о торговле.

«Ограничения работы гипермаркетов, никаких 24 часов, ограничения работы по выходным. Мы считаем, что только таким способом мы сможем освободить рынок от монопольного засилья [федеральных торговых сетей] в крупных городах», — сказал Лисовский.

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Он напомнил, что в Европе все «происходит именно так». «Я буквально неделю назад немецким аграриям докладывал, как у нас работают торговые сети, они на меня посмотрели и спросили, как вы вообще выживаете? Чтобы продуктовый гипермаркет работал 24 в сутки — это же конец любых других форм торговли», — сказал представитель Совфеда.

По словам Лисовского, поправки в закон о торговле могут также касаться ограничения размеров штрафов ретейлеров для поставщиков.

В марте 2016 года Минпромторг предлагал лишить прав на торговлю алкоголем и сигаретами и возможности работы в выходные тех ретейлеров, которые не вступят в создававшийся Совет рынка.