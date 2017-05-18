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Вино с доставкой на дом

Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети

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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Российские власти всерьез задумались о том, чтобы разрешить продажу алкоголя в интернете, предложив начать с вина и пива. Против этой инициативы выступает Роспотребнадзор — там опасаются, что торговля спиртным в сети сведет на нет усилия в борьбе с пьянством. В то же время в онлайн-«витринах» уже сегодня без проблем можно заказать с доставкой на дом любой алкоголь, включая водку, коньяк, виски. «Лента.ру» разбиралась в ситуации.

Включат в сеть

Минфин предложил начать продавать алкоголь через интернет с «легких» спиртных напитков, таких как вино и пиво. По словам начальника департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова, речь шла только о винах с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, то есть (исходя из последних разъяснений Минфина) произведенных в России. Чиновники министерства предлагают в качестве эксперимента разрешить онлайн-продажи пива и вина до 1 июля 2018 года, затем перечень могут расширить, включив в него напитки покрепче.

Онлайн-магазины алкоголя внесут в специальную зону Единой государственной системы контроля производства и оборота алкоголя (ЕГАИС), лицензию таким сайтам будет выдавать Росалкогольрегулирование. Сайты, нелегально торгующие спиртным, смогут блокировать без обращения в суд.

Производители и продавцы алкоголя, естественно, рады такому повороту — появится новый канал сбыта. «Мы приветствуем и полностью поддерживаем решение регулятора, так как вопрос о легализации онлайн-торговли уже долгое время обсуждается участниками отрасли», — сообщил член совета директоров «САН ИнБев» Ораз Дурдыев. По его словам, проводить тестирование на пиве «логично, так как в отличие от крепкой алкогольной продукции, в нем отсутствует контрафактная составляющая». В таком же ключе относительно продажи вина высказался гендиректор группы Inkerman Сергей Лебедев.

Идею легализовать онлайн-продажи алкоголя в целом поддержали и в правительстве, указав лишь на некоторые моменты, которые нужно доработать, сообщали 18 мая «Известия». В отзыве кабмина поясняется, что основанием для выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя в сети будет, в том числе, наличие у соискателя складских помещений, а также лицензии на производство, либо закупку, а также хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Организации также обяжут фиксировать свои продажи в системе ЕГАИС.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, создание полноценной инфраструктуры для онлайн-торговли алкоголем — вопрос 3-6 месяцев. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что ретейлеры уже сейчас технически готовы к этому. «Пока стоимость доставки продуктов достаточно высокая, поэтому, если в корзину заказов войдет алкоголь, то дороговизна доставки будет нивелироваться, — рассказал заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин. — Конечно, есть технические шереховатости, связанные с введением нового порядка использования контрольно-кассовой техники. Нельзя также забывать об ограничении продаж алкоголя рядом с детскими и спортивными учреждениями, запрете на продажи спиртного после 23 часов и другие. Но все эти ситуации решаемы».

Любой каприз за ваши деньги

Против продажи алкоголя в интернете выступает Роспотребнадзор. Там опасаются, что в России станут больше пить. «Мы только-только с 2009 года, включив все госмеханизмы, достигли перелома тренда к росту алкоголизации, и этот шаг ухудшит ситуацию», — уверена глава ведомства Анна Попова. В АКОРТ опасения ведомства считают безосновательными, подчеркивая, что онлайн-торговля спиртным сократит теневой сектор.

Отраслевые эксперты и юристы обращают внимание на то, что в России и так дистанционно торгуют алкоголем в обход действующего законодательства. «Схема обхода запрета на торговлю алкогольной продукцией предельно проста — он игнорируется, несмотря на серьезность наказания», — говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев. Штраф для должностных лиц составляет 5-10 тысяч рублей, юрлиц — 50-100 тысяч.

«С 2007 года запретили [продажу алкоголя онлайн], и с тех пор десятки тысяч сайтов торгуют нелегально. Нарушителей пытаются ловить, прокуратура закрывает сотни сайтов, но они все равно продолжают работать», — добавляет глава Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Именно там, по его словам, чаще всего продается нелегальная суррогатная продукция — ром, джин, виски по 300 рублей и прочий неликвид.

Впрочем, есть схемы дистанционной продажи алкоголя, менее рискованные с юридической точки зрения. Одна из них выглядит примерно так. На сайте онлайн-магазина размещается так называемая «витрина», где можно сделать заказ и добавить его в корзину. Выбрать, кстати, можно и крепкий алкоголь. После того, как сотрудники по телефону подтвердили заказ, спиртное покупает курьер за наличные, пробивая в кассе чек. Продажа фиксируется в ЕГАИС, а у магазина есть лицензия на розничную торговлю алкоголем — все легально, не подкопаешься. По прибытии курьера заказчик подписывает с ним договор о доставке и расплачивается за нее наличными.

Покупай российское

По оценкам Дробиза, заказ алкоголя онлайн актуален в России для 10-15 процентов взрослого населения. В основном, по его мнению, это средний класс. «Поэтому на легальных сайтах будет продаваться преимущественно дорогая продукция. Пиво там никто покупать не станет, так же, как и водку по 200 рублей. В мире таким образом в основном реализуется вино. У нас будут покупать вино и крепкий алкоголь, — говорит Дробиз. — Объемы продаж ожидаются небольшие, несколько процентов от алкогольного рынка. Но развитие онлайн-торговли — самый перспективный мировой тренд». По его мнению, важно то, что в сети смогут продавать свои премиальные вина российские виноделы, у которых «нет денег на огромные входные бонусы, чтобы поставить свою продукцию в федеральный ретейл».

Источник в отрасли, пожелавший остаться неназванным, в беседе с «Лентой.ру» предположил, что законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем изначально был направлен на продвижение российских вин, в том числе крымских. Очевидно, что до рассмотрения в Госдуме в документ могут быть внесены существенные изменения, поэтому сложно сказать, сохранится это условие или нет, добавил он.

Управляющий партнер «Николаев и сыновья» (вино и сыры «Лефкадии») Михаил Николаев с энтузиазмом воспринял новость о поддержке чиновниками продажи алкоголя через интернет. По словам предпринимателя, наценка посредников (дистрибьюторов и торговых сетей) составляет от 80 до 110 процентов. «За счет разных скидок она немного ниже, но все равно можно говорить почти о двукратном увеличении стоимости продукции. Поэтому наладить собственную логистику проще, чем платить такие деньги. Кроме того, дистрибьюторы иногда не берут на продажу тот или иной товар по своим внутренним соображениям», — сказал он. Гендиректор группы Inkerman Сергей Лебедев говорит, что наценка ретейлеров достигает 60 процентов. Альтернативный канал сбыта, по его словам, поможет скорректировать ценообразование и сделать вино более доступным. Он считает интернет-магазины идеальной площадкой для дистрибуции этого алкогольного напитка. В Союзе российских пивоваров затруднились оценить воздействие данной меры на рынок пива, хотя саму инициативу легализации онлайн-продаж спиртного одобрили. Там лишь отметили, что 40-процентное падение продаж пенного напитка за последние восемь лет «компенсировать едва ли удастся».

Юристы предупреждают, что новый закон в нынешнем виде может сыграть на руку не потребителям и фермерам, а ретейлерам и «алкохолдингам». Так, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев обращает внимание на излишние, по его мнению, условия для получения специальной лицензии на продажу алкогольной продукции в интернете. «Чиновники хотят обязать владельцев сайтов по онлайн-продаже алкоголя иметь собственные склады и выдвигают еще ряд условий. А это тупиковый путь, все равно что сайт по заказу номеров в отелях booking.com заставить иметь в собственности недвижимость», — категоричен юрист. По его мнению, речь идет о лоббировании интересов отдельных ретейлеров, наиболее подготовленных к нововведению, через которые и будет осуществляться основной объем продаж.

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