Минпромторг предложил опустить цену на водку до 100 рублей

Оптимальная цена на водку составляет 100-130 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра, считает Минпромторг. Ведомство полагает, что государство должно сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на снижение цен на легальный алкоголь. Об этом говорится в материалах министерства, подготовленных к совещанию в Совете Федерации, сообщает ТАСС во вторник, 16 мая.

Минпромторг рекомендует снять избыточные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. В частности, среди предложений — легализация интернет-торговли алкоголем, разрешение на продажу алкогольной продукции в нестационарных объектах сельской местности, на розничных рынках, в магазинах при АЗС, в санаторно-курортных учреждениях и на спортивных объектах.

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Также ведомство советует дифференцировать стоимость лицензии на продажу алкоголя. В Москве и Санкт-Петербурге ее предлагают продавать за 65 тысяч рублей, в остальных городах — за 25 тысяч рублей, а в сельских поселениях — за 3,5 тысячи рублей.

В апреле правительство приняло решение повысить минимальную розничную цену на водку со 190 до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль, заверил, что эта цена не изменится до 2018 года.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась для отсечения дешевых суррогатов.

