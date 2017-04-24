Минздрав предложил указывать на бутылках максимальную суточную дозу алкоголя

Минздрав предложил указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах. Соответствующий пункт содержится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, сообщает Rambler News Service.

Также на этикетках может появиться информация о вреде избыточного употребления спиртного.

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Кроме того, стратегия предусматривает запрет продажи алкоголя гражданам до 21 года и торговли спиртным в интернете. Также в документе предлагается постепенно увеличивать акцизы на водку, запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 миллилитров, а также спиртсодержащих моющих средств.

Помимо этого, в доработанной версии стратегии предлагается запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.

В декабре 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя в России за 10 лет уменьшилось с 18 до чуть более 10 литров на душу населения в год.