Россияне стали пить меньше водки и пива

Доля водки на российском алкогольном рынке выросла с 38,2 процента в позапрошлом году до 38,9 процента в 2016-м, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Производители пива, напротив, сдали позиции — их доля сократилась с 40,4 до 39,9 процента.

При этом в натуральном выражении употребление водки и ликероводочных изделий в прошлом году немного снизилось — на 0,6 процента, до 9,9 миллиона декалитров. Продажи пива упали на 3,7 процента, до 780,6 миллиона декалитров.

На долю винодельческой продукции без учета игристых вин по итогам 2016 года пришлось 10,5 процента алкогольного рынка — примерно на уровне 2015-го. Доля вина также остается стабильной — 6 процентов. Шампанские и игристые вина на рынке алкогольных напитков заняли 2,5 процента. Доля коньяка и коньячных напитков также осталась на уровне 2015 года — 4,3 процента рынка.

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В натуральных объемах россияне стали употреблять меньше горячительных напитков по всем названным категориям. На этом фоне выросла доля так называемой прочей продукции, включая сидр, пуаре и медовуху. Ее продажи за год увеличились более чем на 40 процентов.

В январе Роспотребнадзор обнародовал данные о снижении потребления алкоголя в России на треть с 2009 года. По данным ведомства, в настоящее время среднедушевое потребление составляет 10 литров на человека в год, семь лет назад этот показатель равнялся 15 литрам. Ранее аналогичные данные приводил Минздрав. При этом нынешний уровень потребления алкоголя все еще превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — 8 литров в год.