Россияне стали на треть меньше пить

Среднедушевое потребление алкоголя в России составляет более 10 литров на человека в год, что на треть меньше, чем в 2009 году. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Роспотребнадзора.

Шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного. В ведомстве при этом отмечают, что нынешний уровень потребления алкоголя превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — 8 литров в год.

«Потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009 годом снизилось, но превышает порог, рекомендованный ВОЗ, и требует продолжения реализации мер, предусмотренных концепцией реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с 2009 года на 30 процентов снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом «алкоголизм», уменьшилось на 37 процентов, численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, снизилась почти на четверть.

В ведомстве полагают, что положительные изменения произошли на фоне введения дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции, установлению минимальных цен на нее, а также запрета рекламы спиртных напитков.

В январе 2017 года глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов сообщил, что минимальная розничная стоимость пол-литровой бутылки водки в России может вырасти до 205-210 рублей.

В декабре прошлого года автор законопроекта о госрегулировании алкоголя Виктор Звагельский предложил уравнять стоимость спиртосодержащих настоек и водки после массового отравления суррогатными жидкостями в Иркутске.