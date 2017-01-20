В Россию стали импортировать больше вина

Импорт столового вина в Россию по итогам 2016 года вырос на 4,5 процента. В страну из-за рубежа ввезли около 175 миллионов литров алкогольного напитка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.

Импорт игристых вин вырос на 4,8 процента и составил почти 35 миллионов литров. Издание отмечает, что это незначительное восстановление объемов после провальных показателей 2015 года, когда из-за девальвации рубля и снижения покупательской способности рухнули поставки всех крупных категорий импортного алкоголя от вина до виски.

В отличие от вин, объемы импорта крепкого алкоголя в прошлом году продолжили сокращаться. В частности, по данным ФТС, поставки виски упали более чем на 15 процентов, рома — на 10,5 процента, коньяков и бренди — почти на 22. Суммарный прошлогодний объем ввоза рома, виски, джина, абсента и текилы упал на 13,7 процента и составил 36,3 миллиона литров.

Президент Simple Максим Каширин сказал газете, что снижение импорта не означает падения продаж алкоголя, которые, по его оценке, могли вырасти примерно на 10 процентов. Он пояснил, что в прошлом году основные импортеры — Diageo, Bacardi и Maxxium — распродавали запасы продукции, созданные в предыдущие годы.

Летом 2016 года сообщалось, что импорт алкоголя начал расти после рекордного падения в 2015-м. Снижение поставок импортного алкоголя в Россию началось с декабря 2014 года после обвала рубля. Девальвация привела к росту цен на зарубежное спиртное, в результате чего, по итогам 2015 года, объемы импорта алкоголя резко упали. Так, ввоз виски снизился на 22,3 процента, рома — на 35 процентов, текилы — на 23,1 процента, тихих вин — на 32,6, игристых — на 33,7.