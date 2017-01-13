Мантуров рассказал об объемах теневого рынка алкоголя

Доля нелегально произведенной алкогольной продукции в России достигает половины рынка. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает Rambler News Service.

«Сегодня, если брать рынок алкоголя, к сожалению, около 50 процентов — это незаконно произведенная алкогольная продукция», — сказал он.

Чиновник также отметил, что Минпромторг поддерживает увеличение минимальной розничной цены на водку, но размер повышения «необходимо обсуждать».

«Здесь нужно всегда находить золотую середину — так, чтобы этот продукт был всегда доступным населению, чтобы не появлялось контрафактной продукции», — пояснил он.

Минфин в январе 2017 года обнародовал проект приказа о повышении минимальной цены на водку в России на 15 процентов — со 190 до 219 рублей за пол-литра. Однако возглавляющий министерство Антон Силуанов заявил о преждевременности публикации данного проекта. Силуанов добавил, что рост цены на водку происходит из-за пересмотра акцизов. «Мы три года не индексировали акцизы, сейчас повысили на 20 рублей, поэтому повышается и минимальная цена», — сказал он.

В августе 2016 года Минфин предлагал повысить минимальную розничную цену на напиток до 197 рублей за пол-литра. С 13 июня стоимость такой бутылки составляет 190 рублей.

